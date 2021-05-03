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ABD'den Rusya'ya: Düşüncesiz davranırlarsa karşılık vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın saldırgan davranmaya karar vermesi halinde karşılık vereceklerini belirtti.

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03.05.2021 21:49:27
ABD'den Rusya'ya: Düşüncesiz davranırlarsa karşılık vereceğiz

Londra'da düzenlenen basın toplantısında gazeteciler açıklamalarda bulunan Blinken, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin daha istikrarlı ve öngörülebilir olmasının Moskova'nın kararına bağlı olduğunu ifade etti.

“Rusya'nın eylemlerini ve hangi eylemleri seçeceğini yakından izleyeceğiz. Düşüncesizce ya da saldırgan davranmaya karar verirse, karşılık vereceğiz” diyen Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak biz gerginliği tırmandırmanın peşinde değiliz, daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler tercih ederiz ve Rusya bu yönde hareket ederse, o zaman biz de aynı şeyi yapacağız. Başkan Biden'ın, Başkan Putin ile görüştüğü zaman bu konuyu doğrudan konuşma fırsatı olacağını düşünüyorum.”

ABD ve Rusya'nın, ‘derin çelişkilere' rağmen stratejik START-3 anlaşmasının (Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması) süresini uzatabildiklerini hatırlatan Blinken, “İşbirliği için başka imkanlar da arayacağız, ancak bu, Rusya'nın yapmaya ya da yapmamaya karar vermesinin sonucu olacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme düzenlemeyi önermişti. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın görüşme önerisine sıcak baktığını ve incelediğini belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin - Biden arasındaki olası zirvenin Washington'un atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan