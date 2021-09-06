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ABD'den Rusya'ya çağrı: Gözaltına alınan Kırım Tatar Türklerini serbest bırak
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Rusya'ya çağrı: Gözaltına alınan Kırım Tatar Türklerini serbest bırak

ABD'den Rusya'ya çağrı: Gözaltına alınan Kırım Tatar Türklerini serbest bırak

ABD yönetimi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan (KTMM) Yardımcısı Neriman Celal'in de arasında olduğu 45 Kırım Tatar Türkü'nün Rus işgal makamlarınca gözaltına alınmasını kınadı.

1 Saat Önce
2021-09-06 06:34:39
ABD'den Rusya'ya çağrı: Gözaltına alınan Kırım Tatar Türklerini serbest bırak

ABD yönetimi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan (KTMM) Yardımcısı Neriman Celal'in de arasında olduğu 45 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 4 Eylül'de KTMM Yardımcısı Nerimal Celal ve en az 45 diğer Kırım Tatarı'nın, Kırım'daki Rus işgal makamlarınca gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Rus işgal makamlarına bu kişileri bir an önce serbest bırakma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gözaltıların, KTMM'ye yönelik siyasi motivasyonlu baskın, tutuklama ve cezalandırıcı önlemlerin son örneği olduğuna işaret eden Price, "23 Ağustos Kırım Platformu Zirvesi'nde de bir kez daha dile getirdiğimiz üzere, Kırım Ukrayna'dır ve ABD Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelemektedir." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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