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ABD'den Rusya'ya ''Avrupa'ya daha fazla asker gönderme'' tehdidi

ABD Başkanı Joe Biden, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi’ halinde Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine ek güç göndereceklerini ifade etti.

1 Saat Önce
2021-12-12 11:01:16
ABD'den Rusya'ya ''Avrupa'ya daha fazla asker gönderme'' tehdidi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Joe Biden, gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgal edilmesi halinde bunun Rusya için ne kadar yıkıcı ekonomik sonuçları olacağını ‘kesinlikle net bir biçimde' anlamasını sağladı.

Biden, bu adımların Moskova'yı etkilemekle kalmayıp başka ülkelerin Rusya'ya olan yaklaşımlarını da değiştireceğini söyledi, “Korkunç bir bedel ödeyecekler” dedi.

Bu hafta video konferans yoluyla yapılan görüşmede Putin, Biden'a Rusya'nın ‘kırmızı çizgileri' ve Moskova'yı endişelendiren tehditler hakkında bilgi vermişti. Biden da Ukrayna'daki durumun tırmanmasından duyduğu endişeleri dile getirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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