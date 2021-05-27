ABD’den Rusya’ya: Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirdi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'nın, ülkesinin eski Başkan Donald Trump kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirdiği belirtildi.
Rus Dışişleri, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğini bildirdiğini doğruladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Washington'un Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğine dair bildiri geldiğini doğruladı.
ABD'nin eski Başkan Donald Trump kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirdiği şeklinde çıkan haberler üzerine bir Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Gazetecilerin bu haberlere ilişkin yorum istemesi üzerine bakanlık yetkilisi, "Dışişleri Bakanlığı bunu doğruluyor' açıklamasında bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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