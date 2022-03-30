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ABD'den Rusya'ya ''94 geminin Akdeniz'e geçmesi engelleniyor'' suçlaması
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ABD'den Rusya'ya ''94 geminin Akdeniz'e geçmesi engelleniyor'' suçlaması

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'yı dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı.

2 Saat Önce
2022-03-30 07:49:38
ABD'den Rusya'ya ''94 geminin Akdeniz'e geçmesi engelleniyor'' suçlaması

Sherman, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki savaşın ve küresel gıda güvenliğine etkilerinin tek sorumlusu Rusya." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından kuşattığı Mariupol'daki sivillerin açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Sherman, "İnsanlar içme suyu için kar eritiyor. Rusya'nın bombalarından saklanan bir anne muhabirlere üç kızını günlük sadece bir kaşık bal ile beslediğini söyledi. Kent yetkilileri insanların açlıktan ölmeye başladığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Sherman, "Beş hafta önce tahıl ihracatıyla dünyayı besleyen Mariupol sakinleri bugün Başkan Putin'in savaşı yüzünden ölüyor." diye ekledi.

Dünyanın buğday ihracatının yüzde 30'unun, mısır ihracatının yüzde 20'sinin ve ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 75'inin Karadeniz bölgesinden geldiğini söyleyen Sherman, Putin'in savaşının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısını yaptı.

Rusya'nın Karadeniz'de ürün taşıyan en az 3 sivil gemiyi bombaladığını belirten Sherman, "Rus donanması, Ukrayna limanlarına erişimi engelleyerek tahıl ihracatını kesiyor. Dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engelliyorlar." diye konuştu.

Sherman, "Karar sadece ama sadece bir kişinin elinde. Vladimir Putin bu savaşı başlattı, küresel gıda krizi yarattı ve tüm bunları ancak o durdurabilir." dedi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyinde, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla küresel gıda krizi yaratmakla suçlandı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodword, "Rusya'nın savaş konusundaki iştahıyla dünyanın masasındaki yemeği elinden alıyor." değerlendirmesi yaparken, Fransız Büyükelçi Nicolas de Riviere ise Rusya'yı dünya genelinde kıtlık riskini artırmakla suçladı.

Rusya ve Çin ise küresel gıda pazarındaki çalkantılardan Batı'nın yaptırımlarını ve ekonomik ambargosunu sorumlu tuttu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise söz konusu suçlamalara, "küresel gıda pazarındaki çalkantının Batı'nın Rusya'ya yönelik dizginsiz yaptırımlardan kaynakladığı" sözleriyle yanıt verdi.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing ise küresel enerji, gıda ekonomi, ticaret ve finansal piyasalardaki dalgalanmadan (Batı'nın) "gelişigüzel yaptırımlarını" sorumlu tuttu.

Dai Bing, yaptırımlar ve ekonomik ablukaların gıda güvenliği ve tedarik zincirlerini etkileyerek fiyatları artıracağını söyledi.

BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley ise Ukrayna'nın tahıl ihracatıyla dünyanın "ekmek sepeti" konumundayken şu an "ekmek sırasında bekleyen" durumuna düştüğünü belirterek, savaşın sadece Ukrayna'yı etkilemekle kalmayıp, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş boyutta küresel sonuçlarının olacağı uyarısını yaptı.

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