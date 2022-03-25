DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye Dünya Kupası şansını kaybetti
ABD'den Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül
Trump, Hillary Clinton'a dava açtı
Kremlin'den Bulgaristan'a 'Ruble' uyarısı
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Kırk Kere Söyledim'
MEB'den işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platform
Brezilya - Şili maçını canlı izle! CANLI
Bakan Özer'den okullaşma oranı hakkında açıklama geldi
MEB Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair resmi yazı yayınladı!
İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'ta 'ABD'yle güçlü nükleer anlaşmaya hazırız' mesajı verdi
Trump, kendisini Rusya ile 'gizli anlaşma' yapmakla suçlayan Demokratlara dava açtı
HDP'li Murat Sarısaç'a 1,5 yıl hapis cezası verildi
İHH'dan Yemenli ailelere yardım
AB Konseyi Başkanı Michel göreve tekrar seçildi
AB Liderler Zirvesi başladı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül

ABD'den Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül

Rus asıllı hacker Evgeny Viktorovich Gladkikh'in başına 10 milyon dolar ödül koydu. Gladkikh'in ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine siber saldırı düzenlediği ve kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi.

19 Dakika Önce
2022-03-25 07:14:59
ABD'den Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet için Ödül (RFJ) programı kapsamında Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi sağlayanlara ödül veriyor" denildi.

Ekran Resmi 2022-03-25 07.17.49

"10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz"

Açıklamada, Gladkikh'in, yabancı bir hükümetin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor."

Kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi

Gladkikh'in Mayıs ve Eylül 2017 arasında, Rusya Savunma Bakanlığının önde gelen araştırma kuruluşu Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsünde bilgisayar programcısı olduğu belirtilen açıklamada, Gladkikh'in ortaklarıyla birlikte ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine siber saldırı düzenlediği ve güvenlik sistemlerini işlevsizleştiren kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi.

Açıklamada, zanlının 2018'de de iki kez bir ABD şirketine ait olan ülkedeki rafinerilere erişmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddiasına yer verildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş