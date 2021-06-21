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ABD'den ''Reisi'' açıklaması: İşlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak

Beyaz Ev Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ilgili 'Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak' yorumunu yaptı.

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21.06.2021 21:59:48
ABD'den ''Reisi'' açıklaması: İşlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak

Beyaz Ev Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'daki yönetim değişikliğinin ardından bu ülke ile nükleer görüşmelerin nasıl devam edeceğinin sorulması üzerine, "Başkan Joe Biden, bu görüşmelerde karar verici kişi olarak İran lideri Ali Hamaney'i görüyor. Bu durum seçimlerden önce de öyleydi, bugün de öyle, muhtemelen ilerde de öyle olacak" dedi.

Psaki, İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçmişteki ABD'nin yaptırım listesinde olduğunun anımsatılması üzerine, "Yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak. İran yönetimine siyasi tutukluların serbest bırakılması, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyulması için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

İran ile nükleer görüşmelerin sürdüğünün ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığının altını çizen Psaki, şöyle devam etti:

"İran dünya sahasında, insan hakları ya da bölgedeki ilişkileri gibi konularda dünyada iyi bir aktör değil. Biz ulusal çıkarlarımız için bir nükleer anlaşma peşindeyiz ancak bu noktayı atlamayacağız."

BİDEN-GANİ GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Psaki, Biden'ın 25 Haziran Cuma günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yapacağı görüşmeye de 'çok değer verdiğini' belirtti.

Sözcü Psaki, Biden ve Gani'nin söz konusu görüşmede ortak çalışma alanlarını ve insan hakları yardımları mevzusunu görüşeceklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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