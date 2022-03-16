DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 savcı görevinden ihraç edildi
Fitch, onlarca Rus bankasının notunu düşürdü
ABD kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor
Barcelona, Spotify ile anlaştı: Camp Nou'un adı değişiyor
Biden'dan 1,5 trilyon dolarlık dev bütçeye onay
Çin’den 'Rusya-Ukrayna savaşını önceden biliyordu' iddialarına yanıt
Akaryakıta indirim geldi!
Zelenski’den sitem: Söz verilen uçaklar gönderilmedi
ABD'den Putin'i kızdıracak karar!
Otomotiv devlerinin milyarlarca dolarlık yatırımları risk altında
McDonald’s refahı ve ‘milli, insani yenilgi’
Yunan medyası: Atina'ya 'Türkiye ile anlaşın' baskısı yapılıyor
İsrail’in aradığı zanlı İstanbul'da yakalandı
ABD’deki evsizleri öldüren seri katil yakalandı
Ukrayna'dan 181 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Putin'i kızdıracak karar!

ABD'den Putin'i kızdıracak karar!

ABD Senatosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti.

2 Saat Önce
2022-03-16 07:07:58
ABD'den Putin'i kızdıracak karar!

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.

Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği ve bunları uluslararası kurumların soruşturması gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tasarıya tam destek verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 09:00'da (TSİ 16:00) ortak oturumda Kongre üyelerine hitap etmesi bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş