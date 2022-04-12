DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Üç Kuruş 22. bölüm full izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm (22.bölüm) tek parça HD izle | Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor!
ABD'den ''olağanüstü yüksek enflasyon'' uyarısı
Mazota indirim mi geldi? 12 Nisan benzin ve motorin indirimi | Benzin ve mazot (motorin) ne kadar oldu?
Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?
Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan-Kurban)
Toplu ulaşımda 'bisiklet' dönemi
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 12 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı konuları neler?
Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? 2022 Emekli ikramiyesi 1500 TL mi, 1750 lira mı olacak?
Lübnan'da ekmek krizi!
Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı | Ara tatilde hangi branş semineri ne zaman saat kaçta?
ABD'den personeline talimat: Şanghay'ı terk edin
Özelleştirme İdaresi 11 taşınmazı satışa çıkardı
Silahlı saldırı dehşeti: Aynı aileden 8 kişi öldürüldü
Japonya'dan Rusya'ya yaptırım! Listede Putin'in kızları da var
Oktay'dan kendisine yöneltilen tepkilere sert yanıt

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den personeline talimat: Şanghay'ı terk edin

ABD'den personeline talimat: Şanghay'ı terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in finans merkezi Şanghay'daki koronavirüs önlemleri dolayısıyla personeline şehri terk etme talimatı verdi.

2 Saat Önce
2022-04-12 09:05:24
ABD'den personeline talimat: Şanghay'ı terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin başlattığı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Şanghay'daki zorunlu olmayan Dışişleri personelinin şehri terk etmesi talimatını verdi.

Bakanlığın Çin ile ilgili yayımladığı seyahat uyarısında, "Yerel yasaların keyfi olarak uygulanması ve Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahati yeniden gözden geçirin." ifadesine yer verildi.

Uyarıda, Hong Kong, Jilin ve Şanghay eyaletlerinde “ebeveynleri çocuklarından ayıracak dereceye varan keyfi kısıtlamalara” dikkat çekilerek şöyle denildi:

“11 Nisan 2022'de Bakanlık, Kovid-19 vakalarındaki artış ve Çin'in salgınla ilgili kısıtlamalarının etkisi nedeniyle acil olmayan ABD hükümeti çalışanlarının ve tüm aile üyelerinin Şanghay Başkonsolosluğundan ayrılması talimatını verdi.”

25 milyon nüfuslu Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan karantinadan dolayı insanların evlerinden çıkmasının yasaklandığı ve kentte yiyecek kıtlığı yaşandığı bildirilmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş