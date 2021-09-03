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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Pencşir açıklaması

ABD'den Pencşir açıklaması

Pentagon sözcüsü John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, 'ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir.' yanıtını verdi.

55 Dakika Önce
2021-09-03 06:39:20
ABD'den Pencşir açıklaması


ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, 'ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir.' yanıtını verdi.

Günlük basın toplantısında Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi." dedi.

'ABD'NİN AFGANİSTAN'DAKİ ASKERİ OPERASYONU SONA ERMİŞTİR'

AA'nın haberine göre; Pencşir vilayetinde yerel gruplarla Taliban arasındaki çatışmalarda, Taliban'a karşı Pencşir'deki grupları destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin bir soruya Kirby, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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