ABD'den ''olağanüstü yüksek enflasyon'' uyarısı

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi Beyaz Saray'dan 'olağanüstü yüksek enflasyon' uyarısı geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine dair uyardı.

Şubat ayı enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirten Psaki "Mart enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz. " ifadesini kullandı.

ABD'de enflasyon son dönemde rekor yüksek seviyelerde seyrediyor. Şubat ayı enflasyonu yıllık yüzde 7.9 ile Ocak 1982'den beri en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Yıllık enflasyonun Mart'ta yüzde 8.4'e yükselmesi, aylık enflasyonun da yüzde 0.8'den yüzde 1.2'ye tırmanması bekleniyor. .