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ABD'den net adım! Rus petrolüne ambargo Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol alımlarının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

2 Saat Önce
2022-03-10 08:03:50
ABD'den net adım! Rus petrolüne ambargo Temsilciler Meclisi'nden geçti

Rus petrolüne ambargo tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden ezici bir çoğunlukla geçti.

Salı günü ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurmuştu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

Biden'ın açıklamasının ardından petrol fiyatlarında yükseliş hızlanmış, fiyatlar Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen arzı artırma çağrısı sonrasında yönünü aşağı çevirmişti. .

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