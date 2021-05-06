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ABD'den ''Libya'' açıklaması: Yabancı kuvvetler çekilmeli

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın yabancı kuvvetlerin ülkeden ayrılması yönündeki çağrısını desteklediklerini belirtti.

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06.05.2021 23:59:35
ABD'den ''Libya'' açıklaması: Yabancı kuvvetler çekilmeli

ABD Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un yabancı kuvvetlerin ülkeyi terk etmesine dair çağrısını desteklediklerini açıkladı.

Norland, yaptığı açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanı'nın ülkenin istikrarı için yabancı güçlerin çıkması çağrısını tamamen destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, pazartesi günü Trablus'a düzenlediği ziyarette Libyalı mevkidaşı Menguş ile ortak bir basın toplantısı düzenlemiş, Menguş, "Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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