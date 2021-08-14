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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

ABD yönetimi, Küba İçişleri Bakanlığı'na bağlı 2 yetkili ile bir askeri birimi yaptırım listesine aldı.

3 Saat Önce
2021-08-14 10:01:54
ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan Washington destekli gösterilerle ilgili Kübalı yetkililer ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileri Romarico Vidal Sotomayor Garcia ile Pedro Orlando Martinez Fernandez'in yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.

Açıklamada, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'na bağlı 'Tropas de Prevencion' adlı askeri birimin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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