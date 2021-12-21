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TIMETURK / DÜNYA / ABD’den kritik Libya açıklaması

ABD’den kritik Libya açıklaması

ABD’nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Norland, Libya'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılmasının önünde teknik bir engel olmadığını, engellerin 'siyasi ve yasal' olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-21 00:47:26
ABD’den kritik Libya açıklaması

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Norland, Trablus ziyaretinin amacının seçimlerle ilgili durumu ve hazırlık sürecinin gidişatını değerlendirmek olduğunu belirtti.

'En iyi senaryo'

ABD Büyükelçisi, "Seçimlerin zamanında düzenlemesi için teknik açıdan hazır olunduğu açıktır. Ancak bazıları yasal, bazıları siyasi olmak üzere başka engeller var." diye konuştu.

Norland, ABD hükümetinin Libya'yı seçimlere taşımak için seçim sürecini elinden geldiğince desteklediğini kaydetti.

Seçimleri engelleyenlere yönelik yaptırımlar konusunda kendisine yöneltilen bir soruya karşılık Norland, seçimlerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek bir şiddet yöntemine başvuracak herhangi bir kişi veya kuruluşun, "şüphesiz, sadece ABD'nin değil uluslararası toplumun da yaptırımlarına maruz kalacağını" ifade etti.

Norland ayrıca, seçimlerin ertelenmesi çağrılarına ilişkin, en iyi senaryonun Libya'daki tüm ilgili tarafların üzerinde mutabık kalacağı senaryo olduğunu belirtti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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