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ABD'den kritik ismi yakalayana 10 milyon dolarlık ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen sene 26 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırının faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak her bilgi için 10 milyon dolara varan ödüller verileceğini açıkladı.

5 Dakika Önce
2022-02-08 12:00:40
ABD'den kritik ismi yakalayana 10 milyon dolarlık ödül

Diplomatik güvenlikten sorumlu devlet bakan yardımcısı Gentry Smith, 26 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve 13 askerin ölümüne yol açan saldırıdan sorumlu olanların 'herhangi bir ülkede tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler' için 'Adalet İçin Ödül Programı' kapsamında ödüllendirileceğini açıkladı.

Ödül miktarının 10 milyon dolara kadar çıkabileceğini söyleyen Smith ayrıca, 'Afganistan'daki tüm saldırılardan sorumlu olan' IŞİD'in Horasan kolunun lideri Sanaullah Ghafari'nin de arandığını açıkladı. Smith, Ghafari'nin 'kimliğini veya yerini' tespit etmeye yardımcı olacak bilgi için 10 milyon dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

Geçen sene 26 Ağustos'ta Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı yakınlarında yaşanan iki patlamada 13 ABD Ordusu personeli hayatını kaybetmişti.

Terörle Mücadele Bürosu baş koordinatör yardımcısı Christopher A. Landberg de, ABD hükümetinin IŞİD'in Afganistan koluna karşı Taliban ile 'iletişim halinde' olduğunu söyledi. .

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