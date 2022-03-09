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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den kritik hamle! Polonya'ya Patriot sevkiyatı

ABD'den kritik hamle! Polonya'ya Patriot sevkiyatı

ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının 'savunma amaçlı olarak' Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

3 Saat Önce
2022-03-09 07:11:21
ABD'den kritik hamle! Polonya'ya Patriot sevkiyatı

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Açıklamada, Polonya'nın daveti ve General Wolters'ın talimatıyla ABD Avrupa Komutanlığı ile Afrika Komutanlığının uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağı bildirildi. Söz konusu bataryaların "tamamen savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada füzelerin hiçbir şekilde saldırı maksatlı olmadığına işaret edildi.

ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı. .

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