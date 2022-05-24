DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9931 ₺

EURO

17,0798 ₺

ALTIN

951,99 ₺

BİST

2.380,90 ₺

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den kritik açıklama: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok

ABD’den kritik açıklama: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını ve kararın Başkan Joe Biden'ın vereceğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-05-24 07:47:09
ABD’den kritik açıklama: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok

Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun ikinci toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Günün sonunda, ABD güçlerinin Ukrayna'ya yeniden girmesi için bir başkanlık kararı gerekecek, bu nedenle böyle bir şeyden çok uzağız." dedi.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile ilgili eylem planları geliştiriyor, ancak henüz hiçbiri Savunma Bakanı Austin'e sunulmadı.

Pazartesi günü erken saatlerde, ABD medyası Biden'ın Kiev'deki ABD Büyükelçiliğini korumak için Ukrayna'ya özel harekat kuvvetleri gönderme kararını değerlendirdiğini bildirdi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş