ABD’den kritik açıklama: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını ve kararın Başkan Joe Biden'ın vereceğini söyledi.

Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun ikinci toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Günün sonunda, ABD güçlerinin Ukrayna'ya yeniden girmesi için bir başkanlık kararı gerekecek, bu nedenle böyle bir şeyden çok uzağız." dedi.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile ilgili eylem planları geliştiriyor, ancak henüz hiçbiri Savunma Bakanı Austin'e sunulmadı.

Pazartesi günü erken saatlerde, ABD medyası Biden'ın Kiev'deki ABD Büyükelçiliğini korumak için Ukrayna'ya özel harekat kuvvetleri gönderme kararını değerlendirdiğini bildirdi. .