ABD’den kritik açıklama: Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında Porter, "Kudüs'te artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemlidir." dedi.

"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.