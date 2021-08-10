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TIMETURK / DÜNYA / ABD’den itiraf gibi açıklama: ''Çin'in gerisinde kalıyoruz''

ABD’den itiraf gibi açıklama: ''Çin'in gerisinde kalıyoruz''

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, altyapı ve teknolojiyle ilgili bazı alanlarda Çin'in kendilerini geçtiğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-08-10 14:10:51
ABD’den itiraf gibi açıklama: ''Çin'in gerisinde kalıyoruz''

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Maryland Üniversitesinde düzenlenen bir oturuma konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, altyapı, inovasyon, bilim ve teknoloji alanlarında ABD'nin daha rekabetçi ve güçlü olması gerektiğini belirtti.

Blinken, Amerikan dış politikasının güçlü unsurlarından birinin de ABD'nin kendi içindeki altyapı ve teknolojik üstünlüğü olduğunu vurguladı.

Blinken, konuşmasında, "Altyapımızın dayanıklılığı ve inovasyondaki gücümüze karşı şunu söylemeliyim ki daha iyisini yapabiliriz. Bir zamanlar olduğumuz yerin gerisine düşüyoruz. Rakiplerimiz yavaş fakat emin bir şekilde aradaki farkı kapatıyor. Hatta bazı alanlarda önümüze geçtiler bile. Eğer bu trend devam ederse daha rekabetçi bir dünyada daha az rekabetçi oluruz." dedi.

"PEKİN HIZLI ADIMLARLA GELİYOR"

Çin'e doğrudan atıf yapan ABD'li Bakan, teknolojik birçok alanda Pekin'in hızlı adımlarla geldiğini ve kendilerinin daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin altyapıda yeni hamleler başlatması gerektiğine işaret eden Blinken, "Örnek olarak Çin, bizim yılda harcadığımızın 3 katını altyapıya harcıyor." dedi.

"ABD EN GÜÇLÜ ÜLKE OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Küresel ölçekte altyapıda ABD'nin şu an 13'üncü sırada bulunduğunu hatırlatan Blinken, gerekli adımları atmazlarsa önlerindeki 12 ülkeyle aralarındaki farkın açılacağını belirtti.

Blinken, Çin ile Rusya'nın açık bir şekilde "ABD geriliyor" söylemini tekrarladıklarını kaydetti ancak ABD'nin birçok alanda en güçlü ülke olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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