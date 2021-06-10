ABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, hem İsrail hem de Filistin tarafına 'tansiyonu artıracak' eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Price, günlük basın brifinginde, İsrail-Filistin meselesine ve bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesin bölgedeki tüm paydaşlar tarafından özenle korunması gerektiğine vurgu yapan Price, ABD yönetiminin Mısır, İsrail ve Filistin yönetimi ile yakın çalıştığını ifade etti.

Açık diplomasi ya da kapalı kapılar ardından hem ateşkesin korunması hem de Gazze'nin yeniden inşası süreçleri için çaba gösterdiklerini kaydeden Price, "Bölgede tansiyonu artıracak herhangi bir adımdan uzak durulması gerektiğinin elzem olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in halen devam eden tutuklamalarına ilişkin bir yorum yapmayan Price, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin eşit derecede refah ve emniyet içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kaydetti.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINDA HAMAS YER ALMAYACAK

ABD'li Sözcü, ısrarlı sorular karşısında birkaç kez "Gazze'nin yeniden inşası sürecinde Hamas'ın hiçbir şekilde rol oynamayacağını" dile getirdi ve Filistin'e sağlanacak ekonomik yardımların Filistin yönetimi ve diğer ilgili kurumlar üzerinden yerlerine ulaştırılacağını kaydetti.

Price, "Biz daha önce de başka yerlerde de buna benzer şekilde bölgedeki güvenilir ortaklarımızla çalıştık. Hamas'ın bu süreçte rolü yok ve olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te haziranın başından bu yana 175 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

İsrail askeri mahkemesi, son olarak 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.