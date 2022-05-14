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ABD'den İsrail'e ''gazeteci Akile'' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine İsrail polisinin saldırmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

13 Dakika Önce
2022-05-14 09:07:39
ABD'den İsrail'e ''gazeteci Akile'' tepkisi

ABD, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine İsrail güçlerinin saldırmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "İsrail polisinin Filistinli Amerikalı Şirin Ebu Akile'nin cenazesine müdahale ettiğini gösteren görüntüler bizi derinden rahatsız etti" dedi.

HER AİLE SEVDİKLERİNİ RAHATSIZ EDİLMEDEN TOPRAĞA VEREBİLMELİ

Blinken, "Her aile, sevdiklerini onurlu ve rahatsız edilmeden toprağa verebilmelidir" dedi.

İsrail polisi, cuma günü Batı Şeria'da Akile'nin cenazesinde tabutu taşıyanlara saldırdı. Cenaze töreninde yaşananlar medya tarafından yayınlandıktan sonra birçok başkentte tepki çekti.

Törende Filistin bayrakları ile yürünmüştü. İsrail; miting ve protestolarda Filistin bayrağını yasaklıyor.

Akile, İsrail'in işgal ettiği bölgelerde yaptığı baskınları takip ederken İsrail askeri tarafından kafasından vurularak öldürüldü. 51 yaşındaki Akile'nin öldürüldüğü anın görüntülerinde üzerinde 'Press' yazan bir çelik yelek ve kask giydiği görülüyor.

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