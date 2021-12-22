ABD’den İsrail’e 200 milyon dolarlık hava savunma ‘desteği’

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in hava ve füze savunma sistemi programları için 200 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Bu hafta başlarında onaylanan ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA)'na göre ABD Kongresi, İsrail'in kritik hava ve füze savunma programları için 200 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, İsrail'in Hamas ve İranlı silahlı gruplardan gelen roket saldırılarına karşı başlıca savunma sistemi olan Demir Kubbe'ye 108 milyon dolar tahsis ediyor. Bu fon, İsrail'in Demir Kubbe'nin artan bölgesel tehditler karşısında çalışmasını sağlamak için gerekli bileşenleri tedarik etmesine olanak sağlayacak. Demir Kubbe Sistemi, Amerika'da üretilen bileşenlere dayandığından ötürü bu paranın bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönecek.

Düşman uçaklarını, insansız hava araçlarını ve balistik füzeleri engellemek için tasarlanan Davud Sapanı (David's Sling) Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne, 30 milyon dolar fon ayrılması planlanıyor.

Atmosfer dışında balistik füzeyi imha edebilen Arrow 3 Upper Tier Interceptor sistemine ise 62 milyon dolar fon verildi.

Füze savunmasına ek olarak Kongre, ABD-İsrail ortak siber güvenlik girişimleri için 6 milyon dolardan fazla fon verdi. İran, İsrail'in savunmasını bozmak ve askeri operasyonlara müdahale etmek için sofistike hack saldırıları kullandığından, siber güvenlik son yıllarda kritik hale geldi.

Kaynak: savunmasanayist.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.