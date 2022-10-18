ABD'den İran'a suçlama! ''Dronları Ukrayna'da kullanılıyor''

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran dron sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından askeri ve sivil hedeflere yönelik kullanıldığını belirtti.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Patel, ABD'nin daha önce İran'ın Rusya'ya dron sistemleri satmayı planladığını ve Rus ordusunun İran'dan bu sistemleri aldığını dünyaya ifşa ettiğini belirtti.

Patel, "Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran'a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var." dedi.

İran ile Rusya arasında derinleşen ittifakın arz ettiği tehdidin bölge ülkeleri ve dünya tarafından yakından izlenmesi gerektiğine işaret eden sözcü, şöyle devam etti:

"Bu yakından izlediğimiz bir konu ve İran'ın Rusya'ya tehlikeli silahlar tedarik etmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler dahil müttefik ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. İran ile iş yapanların yaptığı iş birliğinin insansız hava sistemleri veya balistik füze geliştirme ya da İran'dan Rusya'ya silah akışıyla herhangi bir bağlantısı olabileceği konusunda çok dikkatli olmalı ve gereken özeni göstermelidir. ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir.”

ABD'li sözcü, Rusya'nın İran'ın yardımına muhtaç olmasının da Rus ordusunun yaşadığı tedarik sorunlarını ortaya koyduğunu iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ukrayna savaşı sırasında taraflardan herhangi birine silah satmadığını iddia etmişti.

"ABBAS'IN AÇIKLAMALARI DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD'ye güvenmediğini, Rusya'nın İsrail-Filistin sorununda ana aktör olarak rol aması gerektiğine yönelik ifadelerine Beyaz Saray'ın ardından Dışişleri de tepki gösterdi.

Patel, basın toplantısında "Başkan Abbas'ın söyledikleri konusunda derin bir hayal kırıklığına uğradığımızı yineleyebilirim. Başkan Putin, geçen hafta BM Genel Kurulundaki oylamada da görüldüğü üzerine adalet ve uluslararası hukukun yanında değil.” ifadelerini kullandı.

Patel, ABD'nin bölgedeki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi konusundaki bağlılığını ortaya koyduğunu iddia etti.

BİDEN'IN SÖZLERİ ÜZERİNE PAKİSTAN İLE ORTAKLIĞA VURGU

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir seçim kampanyası konuşmasında, Pakistan'ı elindeki nükleer silahla tehlikeli bir devlet olarak nitelemesi Washington ile İslamabad arasında iplerin gerilmesine neden olurken, Patel, Biden'ın açıklamalarının etkisini yumuşatmaya çalıştı.

ABD'nin her zaman müreffeh ve güvenli bir Pakistan'ın ABD menfaatleri açısından önemli olduğunu belirten Patel, ABD'nin iki ülke arasındaki güçlü ilişkiden keyif aldığını ileri sürdü.

Patel, "Bu ilişkiye oldukça güçlü bir ilişki olarak bakıyoruz ve son derece angaje olduğumuz bir ilişki bu." dedi.

Sözcü, Pakistan hükümetinin ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğini Dışişleri Bakanlığına izahat için çağırmasına ilişkin detaylara girmekten kaçındı.

ABD Başkanı Biden, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ı “uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri” olarak nitelendirmişti.

Pakistan yönetimi Biden'a sert tepki gösterirken, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'ı Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. .