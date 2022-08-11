ABD'den İran'a ''Bolton'a suikast planı'' suçlaması: İran'dan yanıt gecikmedi!

ABD Adalet Bakanlığı, bir İranlıyı eski Başkan Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John R. Bolton'a suikast düzenlemek için plan kurmaya çalıştığını açıkladı.

Adalet Bakanlığının internet sayfasındaki yazılı basın bildirisinde, "İran İslam Devrim Muhafız Kolordusu üyesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanını öldürme planıyla suçlanıyor. Sanık, muhtemelen Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de öldürülmesine misilleme olarak, cinayeti gerçekleştirecek kişileri kiralamak İçin Devrim Muhafızları adına çalıştı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında mahkeme belgelerine dayanarak, Ekim 2021'den itibaren, İran İslam Devrim Muhafızları adına çalışan 45 yaşındaki Shahram Poursafi isimli şahsın, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüne misilleme olarak, John Bolton'u öldürmeleri için başkent Washington civarındaki bazı bireylerle pazarlık ettiği bilgisi yer aldı.

Savcıların iddianamesinde, aynı zamanda Mehdi Rezayi olarak da tanınan İranlının, muhafazakar dış politika uzmanı ve İran konusunda aşırı tutucu olan Bolton'u Washington veya Maryland'de öldürecek birini kiralamak için 300 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Bakanlığın sayfasındaki bildiride FBI'ın Başkan Yardımcısı Larissa L. Knapp'in, "İran'ın tehdit olarak gördüğü ABD'deki bireylere suikast düzenleme geçmişi var, ancak ABD Hükümetinin vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit edenlerden hesap sorma konusunda daha uzun bir geçmişi var." ifadesi yer aldı.

İRAN'DAN İDDİALARA YANIT

İran'ın yarı resmî Fars haber ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Adalet Bakanlığı'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a yönelik Devrim Muhafızları'nın suikast hazırlığında olduğu suçlamasına tepki gösterdi.

Kenani, Bolton'a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Bu temelsiz suçlamalar ile İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD'yi uyarıyoruz” dedi.

Kenani, “ABD yargısı İran karşıtlığındaki yenilgisi ve temelsiz suçlamalarına rağmen yeni bir serap oluşturarak İran'a karşı belgesiz ve içi boş iftiralarını atmaya devam ediyor. Bu ve benzer iftiraların arkasında tamamen siyasi hedefler yatıyor” ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendi işlediği cinayetleri unutturmak ve sorumluluk almamak için hedef şaşırttığını belirten Kenani, “ABD, kendi gerçeklerinden kaçıyor. Kasım Süleymani'yi öldürmeleri veya bölgede DAEŞ ve Siyonist rejimin cinayetlerine destek verdikleri gerçeğinden kaçıyorlar. Bunu ise siyasi değeri tükenmiş ve kaybetmiş Bolton gibi isimleri üzerinden asılsız suçlamalar ile yapıyorlar” şeklinde konuştu.