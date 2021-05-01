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ABD'den Hindistan'a 2,42 milyar dolarlık uçak satışı

ABD, Hindistan'a 2,42 milyar dolar değerindeki P-8I tipi keşif uçaklarının satışına onay verdi.

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01.05.2021 01:04:34
ABD'den Hindistan'a 2,42 milyar dolarlık uçak satışı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a tahmini maliyeti 2,42 milyar dolar milyar dolar olan 6 adet P-8I uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 6 uçağın yanı sıra, 8 adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtma Sistemi, 42 adet füze uyarı sensörü, 14 adet Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve birçok yedek parça ile yazılım destek sisteminin yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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HACI

Hadi bunada ambargo uygulasana buda S400 alıyor. Derdiniz Türkiye

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İHH Ramazan
İHH Ramazan