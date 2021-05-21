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ABD'den Grönland adası açıklaması: Satın almak istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölgesi Grönland’i satın almak istemediğini açıkladı.

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21.05.2021 15:06:02
ABD'den Grönland adası açıklaması: Satın almak istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yaptığı İzlanda ziyaretinin ardından Grönland'e geçti. Blinken, ABD'nin Grönland'i satın almak istemediğini dile açıkladı. Blinken, bir gazetecinin 'ABD'nin Grönland'i satın almak istemediği iddialarına ilişkin, “Bunun doğru olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

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Blinken bu sözleri Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Grönland Dışişleri Bakanı Pele Broberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile birlikte Kangerlussuaq Havalimanı'nda yaptığı ortak basın toplantısında dile getirdi. İzlanda'da Arktik Konseyi toplantılarına katılan Blinken'ın Grönland'daki ziyareti yaklaşık beş saat sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2019 yılında dünyanın en büyük adası olan Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka hükümeti ise bu teklifi "absürt" olarak değerlendirmişti.

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Grönland'ın başkenti Nuuk

Blinken yeni ABD yönetiminin adayı satın almak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayarak "Grönland'dayım çünkü hükümetimiz ortaklığımıza son derece değer veriyor ve bunu daha da güçlendirmek istiyor" dedi. ABD geçen yıl başkent Nuuk'ta bir konsolosluk açmış ve sivil projeler için 12 milyon dolarlık yardım önerisinde bulunmuştu.

ABD'de eski Başkan Donald Trump, 2019'da Grönland'i satın almak istediğini duyurmuş, Washington ile Kopenhag arasında diplomatik kriz oluşmuştu. Trump başkanlık döneminde, “Söz veriyorum Grönland'a bunu yapmayacağım" notuyla Grönland'da Trump Tower'ın yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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