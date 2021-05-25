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ABD'den ''Filistin'' açıklaması: Konsolosluğu yeniden açacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

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25.05.2021 19:15:19
ABD'den ''Filistin'' açıklaması: Konsolosluğu yeniden açacağız

İsrail-Hamas ateşkesi sonrası Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah'ta Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından, Biden yönetiminin Kongre'den Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım talep edeceğini söyledi.

Blinken, ABD'nin Gazze'ye acil felaket yardımı olarak 5.5 milyon dolar sağlayacağını ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) da 32 milyon dolar vereceğini belirtti.

ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını da duyuran ABD Dışişleri Bakanı, İsrail ziyaretinde önceki Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliğine de giderek çalışanlarla bir araya geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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