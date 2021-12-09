DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kremlin: Yunanistan, Türkiye'yi örnek almalı
Erdoğan: Fiyat artışı açgözlülükten kaynaklanıyor
ABD’den Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye ziyareti
Ukrayna: İşgal durumunda çok sayıda Rus askeri ölecek
Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneği önerisi. Nükleer güç nedir; ABD nükleer silah kullanabilir mi?
Ambalajları sade, gramajları düşük olacak
Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu
İntihar eden 2 asker, yıllar sonra şehit sayıldı
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
500 bin liraya 'gök taşı' diye çakıl taşı alanlar olmuş
Pele yeniden hastaneye kaldırıldı
Pancar vücudu zehirli maddelerden temizliyor
Korkutan dolar uyarısı? Türkiye kritik eşikte mi? Scope Ratings'in amacı ne?
Manchester United - Young Boys maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bayern Münih - Barcelona maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye ziyareti

ABD’den Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye ziyareti

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların çözümüne yönelik görüşmeler için Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

1 Saat Önce
2021-12-09 00:29:04
ABD’den Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye ziyareti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Etiyopya'daki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki çatışmaların sona ermesinin askeri bir çözümden geçmediğini vurgulayan Price, diplomatik yolları daha fazla kullanarak soruna çözüm bulmak istediklerini kaydetti.

Price, Etiyopya'nın kuzeyinde artan çatışmaların diplomasiyle çözümü için ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman'ın Türkiye, Mısır ve BAE'ye giderek buradaki muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti. ABD'li sözcü, diplomatik anlamda mesafe katedilebilmesi ve çatışmaların sona erdirilebilmesi için Feltman'ın görüşmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Süreç

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu. Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş