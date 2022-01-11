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ABD’den dünya rekoru: Günde 1.35 milyon koronavirüs vakası

ABD'de dün en az 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

3 Saat Önce
2022-01-11 10:52:35
ABD’den dünya rekoru: Günde 1.35 milyon koronavirüs vakası

Reuters verilerine göre ABD'de pazartesi günü 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edilerek, şimdiye dek bir ülkede bildirilen günlük vaka sayısına dair rekor kırıldı.

ABD'de daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi.

Ülkede çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.

Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.

Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.

Omicron varyantının günlük vaka sayısındaki artışı hızlandırdığına vurgu yapan Reuters'ın verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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