ABD'den Çin tatbikatına karşı tatbikat

ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan gerilimin gölgesinde Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatlarına başladı.

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların özgür ve açık Hint-Pasifik politikasını desteklemek için birlikte çalışabilirliği, kabiliyeti, güveni ve iş birliğini desteklemek için tasarlandığı belirtildi.

ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, yaptığı açıklamada, "Bu, ABD-Endonezya bağının bu önemli bölgede kara kuvvetleri arasında büyüyen ilişkisinin bir sembolüdür. Çünkü kara kuvvetleri, bölgenin güvenlik mimarisini birbirine bağlayan yapıştırıcıdır." ifadesini kullandı.

ABD, Endonezya, Avustralya, Japonya ve Singapur'dan 5 binden fazla askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, "2009'dan bu yana bölgedeki en büyük tatbikat" olarak gösteriliyor.

Flynn ve Endonezya Ordusundan Orgeneral Andika Perkasa, ortak tatbikatları Güney Sumatra eyaletindeki Baturaja kasabasında düzenlenen törenle başlattı.

Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz tatbikatlarını kapsayan ortak tatbikatlar, 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi dün Tayvan'a iniş yaptı. Çin'den ziyarete ilişkin peş peşe açıklamalar geldi, Çin Savunma Bakanlığı ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurmuştu.

AA .