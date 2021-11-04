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ABD'den Çin'e 'Tayvan' uyarısı: 'Kesinlikle karşı koyarız'
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Çin'e 'Tayvan' uyarısı: 'Kesinlikle karşı koyarız'

ABD'den Çin'e 'Tayvan' uyarısı: 'Kesinlikle karşı koyarız'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in Tayvan’ın kontrolünü ele geçirmeyi gündemine alması ihtimaline karşı planların hazırlandığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-11-04 16:19:42
ABD'den Çin'e 'Tayvan' uyarısı: 'Kesinlikle karşı koyarız'

The Hill'in haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin ile Tayvan arasındaki gerilime dair değerlendirmelerde bulundu.

Milley, Çin'in Tayvan'ı gelecek 2 yıl içerisinde kontrolü altına alma girişiminde bulunmasını beklemediğini ancak bunun gerçekleşmesi durumunda ABD ordusunun kesinlikle "adayı koruma kapasitesinin" olduğunu kaydetti.

Çin'in adanın kontrolünü ele geçirmeye çalışması halinde müdahale kararının Beyaz Saray'a bağlı olacağına işaret eden Milley, Pekin yönetiminin bu adımı gündemine alması ihtimaline karşı planların hazırlandığını vurguladı.

Milley, Çin'in son hipersonik füze testine de değinerek, bunun Dünya Savaşlarından bu yana en önemli küresel güç değişimlerinden birine işaret ettiğini söyledi.

General Milley, 28 Ekim'de Çin'in hipersonik füze sistemi denemesinin "önemli bir durum" olduğunu vurgularken bu gelişmeyi "çok endişe verici" olarak değerlendirmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak:k24

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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