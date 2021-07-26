DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Pakistan’ın Keşmir bölgesinde seçimleri iktidar partisi kazandı
Köpekler, yalan söylediğinizde sizi görmezden gelirler
Tunus meclisinden Kays Said'e tepki: Darbeyi reddediyoruz, tüm kararlar geçersizdir
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Sadakataşı bayram sevincini 33 ülkede yaşattı
Türkiye’nin bir zenginliği daha UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi
Yazlık sitelerde günlük kiralama engellenebilir mi?
Lübnan'da elektrik kesintisi 22 saati buluyor
Filistin Başbakanı Iştiyye'den BM'ye çağrı
Hırsızlık şüphelisi gazetecilere terlik fırlattı
Deniz Işın Coşkuner Yerli ve Milli Sosyal Medya Platformu Projesini Anlattı
Afganistan'da çatışma: 89 militan öldürüldü
İngiltere’nin Heathrow Havalimanı 2,9 milyar sterlin zararda
ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek
Ayçiçeği yağı fiyatı düşecek

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Çin'e ''dünyayı ilgilendiren konularda bizimle çalışın'' çağrısı

ABD'den Çin'e ''dünyayı ilgilendiren konularda bizimle çalışın'' çağrısı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin'den tüm dünyayı ilgilendiren konularda ABD ile çalışmasını istedi.

2 Saat Önce
2021-07-26 16:21:49
ABD'den Çin'e ''dünyayı ilgilendiren konularda bizimle çalışın'' çağrısı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Sherman, Associated Press ajansına verdiği röportajda, Çin'in Tiencin kentinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Çin'den, farklılıkları bir kenara bırakıp sorumlu küresel bir güç olarak iklim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi küresel konularda ABD ile çalışmasını isteyen Sherman, farklılıklardan daha önde gelen konuların bulunduğuna dikkati çekti.

Wendy Sherman, bu konuların, büyük güçlerin küresel sorumluluğunda olduğuna işaret etti.

ÇİN FARKLILIKLARI KORURKEN ORTAK NOKTADA BULUŞMAK İSTİYOR

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ilişkileri çıkmaza sokmakla suçladığı ABD'den "oldukça yanlış zihniyetini ve tehlikeli politikasını" değiştirmesini istemişti.

Şie, Çin'in farklılıkları korurken, ortak noktada buluşmak istediğini savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24 Temmuz'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin üstünlük taslayan bir davranış benimsediğini ve diğer ülkeleri baskı altına almak için gücünü kullandığını söylemişti.

Dünyada, herhangi bir ülkenin diğerlerinden üstün olamayacağını vurgulayan Wang, şunları kaydetmişti:

"Çin, herhangi bir ülkenin, diğerlerinden üstün olduğuna dair iddiasını asla kabul etmeyecektir. Eğer ABD, diğer ülkelere eşit davranmayı öğrenmediyse; Çin ve uluslararası toplumun, ABD'ye bunu nasıl yapacağını öğrenmesi konusunda yardımcı olma sorumluluğu var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş