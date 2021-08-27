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ABD'den bir Taliban açıklaması daha!

Beyaz Saray, Taliban'a güvenmediklerini ancak Afganistan'dan tahliyelerin devam etmesi için Taliban ile çalışmanın bir gereklilik olduğunu açıkladı.

23 Dakika Önce
2021-08-27 22:45:36
ABD'den bir Taliban açıklaması daha!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Afganistan'daki süreci değerlendirdi.

Dün Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısının ardından ABD'nin Taliban'a güvenmeyi sürdürüp sürdürmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Taliban'a güvenmiyoruz ancak konu güven değil. Sahada bir gerçeklik var o da şu ki Taliban Afganistan'ın büyük bir bölümünü kontrol ediyor ve buna havalimanının bulunduğu alan da dahil. Bu nedenle de Amerikan vatandaşlarını, Afgan ortaklarımızı ve Amerikan vize programlarına uygun kişileri çıkarmak için Taliban ile koordinasyon bir gereklilik. Bu tercih edilmiş bir ilişki değil." cevabını verdi.

Psaki, Kabil'deki havalimanına yönelik yeni saldırılar olabileceği istihbaratlarına ilişkin, "Ortada mevcut bir tehdit var ve bu devam ediyor. Askerlerimiz halen tehlike altında ancak hayatları kurtarmak ve olabildiğince çok insanı tahliye etmek için çalışıyorlar." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kabil'deki dünkü saldırının faili DEAŞ/ Horasan teröristlerinin ölmesini mi yoksa yakalanarak adalet karşısına mı çıkarılmasını istediği sorusunu Psaki, "Biden'ın dünkü konuşmasında açıkça bu teröristlerin bu dünyada yaşamasını istemediğini söylediğini düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Psaki, 31 Ağustos sonrası Afganistan'da diplomatik varlıklarını sürdürme planları olmadığını da sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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