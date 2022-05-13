ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.