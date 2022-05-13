DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eski eşi dahil tüm akrabası hedef
Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda
İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu
Güney Osetya Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor
Maliye emlakçılarla iş birliği yapacak
Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor
ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'
Erdoğan’ın NATO tepkisine ilişkin ABD’den açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Kayınpederini baklavayla zehirledi: Yaptığım çocukça bir şeydi
Halide Edip Adıvar'ın yağlı boya tablosu ortaya çıktı
Ete ne kadar zam geldi? Kırmızı et zammı ne kadar? Ramazan bayramı sonrası kırmızı ete ikinci zam!
Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Kıl çadırlarda 'Tuz Gölü Obası' tatili
Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'

ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.

3 Saat Önce
2022-05-13 23:20:26
ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş