DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YÖK’ten Ukrayna açıklaması
Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi
Rus kulüpleri ve milli takımları hakkında FIFA ve UEFA kararı
Kaloriferci alımı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı kaloriferci alım ilanı
KYK bursu arttı mı? KYK bursu 1250 lira mı oldu? KYK lisans öğrenci bursu zamlandı mı?
Rusya’dan NATO’ya ‘silah göndermeyin’ uyarısı
TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu?
TÜBİTAK bursu arttı mı? 2022 TÜBİTAK bursu 1250 TL mi oldu? Lisans bursu 1250 liraya mı yükseldi?
Putin’den Rus halkına 'döviz' yasağı
Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?
'AB imzası' attı ve Rus askerlerine seslendi: Komutanlarınıza inanmayın
Rusya-Ukrayna müzakeresi ne oldu? Rusya ile Ukrayna anlaştı mı?
ABD: Rusya Kiev'i alma niyetinde, hava üstünlüğü yok
Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?
Mazota indirim mi yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Son dakika Mazot indirimi

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den Belarus kararı

ABD’den Belarus kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rusya ve Belarus’a yönelik seyahat uyarılarını güncelleyerek, bu iki ülkeye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu ve Belarus'taki diplomatik faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-28 19:51:58
ABD’den Belarus kararı

ABD Dışişleri Bakanlığının Belarus'a ilişkin seyahat uyarısı açıklamasında, Ukrayna'ya Rus askeri saldırısı ve Belarus'ta Ukrayna sınırı boyunca Rus askeri yığınağına dikkati çekilerek, vatandaşlara "Belarus'a seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat 2022'de Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümet çalışanlarının ayrılmasını ve Minsk'teki ABD Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin askıya alınmasını emretti. Rutin ve acil tüm konsolosluk hizmetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Belarus'ta konsolosluk hizmetine ihtiyaç duyan ABD vatandaşları, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde terk etmeye çalışmalı ve başka bir ülkedeki ABD büyükelçiliği veya konsolosluğu ile iletişime geçmelidir."

Dışişlerinin Rusya'ya yönelik seyahat uyarısında ise "Rus güçlerinin Ukrayna'daki sebepsiz ve haksız saldırısı, Rusya'ya giriş ve çıkışların sınırlı olması ve yerel yasaların keyfi olarak uygulanması, Rus hükümetinin güvenlik görevlileri tarafından ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, terörizm, (ABD) büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyin." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketin Rusya'ya giriş ve çıkış uçuşlarını iptal ettiği ve çok sayıda ülkenin hava sahalarını Rus uçaklarına kapattığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ek olarak, güney Rusya çevresindeki hava sahası kısıtlandı ve bölgedeki bazı havaalanları kapandı. Bu bölgelere veya Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmeyi düşünen ABD vatandaşları, sınırdaki durumun tehlikeli ve öngörülemez olduğunun farkında olmalıdır."

Rusya'da yabancılara yönelik taciz riskine işaret edilen açıklamada, "Devam eden silahlı çatışma göz önüne alındığında, ABD vatandaşlarına Rusya'dan Ukrayna'ya kara yoluyla seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında "28 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığı, uygun aile üyelerinin ve acil durum personeli olmayan personelin ABD Moskova Büyükelçiliği'nden gönüllü olarak ayrılmasına izin verdi." denildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş