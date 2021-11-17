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ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan'ı gerilimi azaltmaya çağırdıklarını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-17 07:43:50
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında yoğun çatışma yaşandığına dair raporlardan derin endişe duyuyor. Her iki tarafı da gerilimi azaltmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için acil somut adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, tarafları ayrıca sınır belirleme de dahil olmak üzere tüm önemli sorunları çözmek için doğrudan ve yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çağırdıklarını kaydetti.

Minsk Grubu Eşbaşkanlarının 15 Kasım'da yaptıkları açıklamaya atıf yapan Blinken, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin son zamanlarda artması, Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan tüm sorunların müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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