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ABD’den Azerbaycan’a çağrı: Ordunu Ermenistan sınırından çek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Azerbaycan’dan ordu birliklerini Ermenistan sınırından çekmeyi beklediklerini belirtti.

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14.05.2021 23:53:34
ABD’den Azerbaycan’a çağrı: Ordunu Ermenistan sınırından çek

Porter, telefon yoluyla yapılan basın toplantısında, ABD'nin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki tartışmalı bölgedeki durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Sözcü, “Ordu birliklerinin tartışmalı bölgelerdeki hareketleri sorumsuzca ve haksız bir şekilde kışkırtıcı” ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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