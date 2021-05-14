ABD’den Azerbaycan’a çağrı: Ordunu Ermenistan sınırından çek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Azerbaycan’dan ordu birliklerini Ermenistan sınırından çekmeyi beklediklerini belirtti.
Porter, telefon yoluyla yapılan basın toplantısında, ABD'nin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki tartışmalı bölgedeki durumu yakından takip ettiğini söyledi.
Sözcü, “Ordu birliklerinin tartışmalı bölgelerdeki hareketleri sorumsuzca ve haksız bir şekilde kışkırtıcı” ifadesini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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