ABD'den Ankara'ya İsveç ve Finlandiya mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğerleri tarafından dile getirilen, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye’nin kaygılarının ele alınıp çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu konusundaki endişelerinin etraflıca ele alınıp giderilebileceğini söyledi.

Sullivan, Başkan Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan Asya turu yolunda ABD Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuyu doğrudan görüşmeyi planladıklarını söylediklerini belirterek, Washington'un bu süreci desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Jake Sullivan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğerleri tarafından dile getirilen, İsveç ve Finlandiya'nın katılımı konusunda Türkiye'nin kaygılarının ele alınıp çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.

Biden'ın konuyla ilgili olarak Erdoğan'la doğrudan bir temas kurması yönünde bir planın olup olmadığı sorusunu da Sullivan, “Şu anda yok” diye yanıtladı.

Başkan Joe Biden bugün, Türkiye'nin muhalefet ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularına güçlü desteğini açıklamak için iki ülkenin liderleriyle Beyaz Saray'da biraraya gelmişti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında her iki ülkenin NATO üyeliği konusunda birlik ve destek mesajları verilmişti.

Basın toplantısında Türkiye'nin teröre destek vermekle suçladığı İsveç ve Finlandiya'nın İttifak'a katılımına itirazı da gündeme gelmişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin Türkiye'nin kaygılarını üst düzeyde görüşmeye açık olduğunu belirtirken, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da "Olabilecek mevcut sorunlara çözümler bulmak için Türkiye de dahil tüm NATO ülkeleriyle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz" diye konuşmuştu.

Biden'ın Asya'yı ziyaretinden önce bugünkü basın toplantısında yaptığı destek açıklamaları, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e bir sinyal olarak da yorumlanıyor. Putin hafta başında yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Rusya için bir tehdit oluşturmayacağını söylemiş ancak ittifakın kuzey üyelerinde askeri altyapıyı güçlendirmesi halinde Moskova'nın buna yanıt vereceği uyarısında bulunmuştu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırgan tutumu önlemek için her iki ülkeyle de yakından çalışacağını ifade etti.

NATO'ya tüm yeni katılımların İttifak'ın 30 üyesinin tamamı tarafından onaylanması gerekiyor.

İsveç ve Finlandiya yıllardır, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nden tehditleri caydırmak için kurulan askeri ittifakın dışında durdu ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali güvenlik kaygılarını arttırdı.

Kaynak: VOA Türkçe