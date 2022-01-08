ABD’den Almatı Başkonsolosluk personeline ayrılma izni

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'daki son gelişmeler nedeniyle, Almatı Başkonsolosluğunda görevli personelin isteğe bağlı olarak ülkeden ayrılmasına izin verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı seyahat güncellemesinde, Almatı Başkonsolosluğunda acil durum görevlisi olmayan tüm ABD devlet personeli ve aile üyelerinin Kazakistan'dan ayrılabileceğine dair onay verildiği duyuruldu.

Kazakistan'daki sokak olaylarıyla ilgili, "Gösteriler, protestolar ve grevler olabilir. Bu olaylar hızlı bir şekilde ve önceden haber verilmeksizin gelişebilir. Bu tür olayların şiddete dönüşme potansiyeli var." uyarısında bulunuldu.

Bildirinin devamında, "Kazakistan'daki ABD vatandaşları, şiddetli protestoların, ABD Büyükelçiliğinin Kazakistan'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardımı da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebileceğini bilmelidir." ifadesine yer verildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.