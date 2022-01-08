DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'BAE İsrail'in en büyük silah pazarı olacak'
Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda?
Fed, küresel piyasaların gündeminde
MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Kripto parada yasal çalışma sürüyor; Düzenlemede neler var?
Brezilya'da turist teknesinin üzerine kaya düştü
BES iptali mesaj nasıl yapılır? BES iptali için nereyi aramalıyız?
Kazakistan'da son durum: 'Onları öldürmeliyiz'
Fransa'da son 24 saatte 303 bin 669 Kovid-19 vakası belirlendi
ABD’den Almatı Başkonsolosluk personeline ayrılma izni
TMSF bir şirketi daha satıyor
Konya-Karaman YHT ücretsiz mi? Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren kaç gün ücretsiz?
Aziz neden yok? Aziz final mi oldu? Aziz dizisi son bölüm izle
Yılbaşı gecesi Osmangazi'den geçenlerin parası iade edildi I Otoyol Yatırım AŞ'ye ne ceza verildi? Tüm geçen araç sahipleri arandı mı?
Arka Sokaklar 610. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça izle

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den Almatı Başkonsolosluk personeline ayrılma izni

ABD’den Almatı Başkonsolosluk personeline ayrılma izni

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'daki son gelişmeler nedeniyle, Almatı Başkonsolosluğunda görevli personelin isteğe bağlı olarak ülkeden ayrılmasına izin verdi.

2 Saat Önce
2022-01-08 22:50:26
ABD’den Almatı Başkonsolosluk personeline ayrılma izni

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı seyahat güncellemesinde, Almatı Başkonsolosluğunda acil durum görevlisi olmayan tüm ABD devlet personeli ve aile üyelerinin Kazakistan'dan ayrılabileceğine dair onay verildiği duyuruldu.

Kazakistan'daki sokak olaylarıyla ilgili, "Gösteriler, protestolar ve grevler olabilir. Bu olaylar hızlı bir şekilde ve önceden haber verilmeksizin gelişebilir. Bu tür olayların şiddete dönüşme potansiyeli var." uyarısında bulunuldu.

Bildirinin devamında, "Kazakistan'daki ABD vatandaşları, şiddetli protestoların, ABD Büyükelçiliğinin Kazakistan'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardımı da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebileceğini bilmelidir." ifadesine yer verildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş