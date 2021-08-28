ABD’den Afganistan’daki vatandaşlarına yeni uyarı

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan’daki vatandaşlarına yeni bir güvenlik uyarısı daha yaptı. Uyarıda, 'Amerikan vatandaşları Kabil Havalimanı'ndan uzak dursun' denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'daki vatandaşlarına yeni bir güvenlik uyarısı daha yaptı. Uyarıda, "Amerikan vatandaşları Kabil Havalimanı'ndan uzak dursun" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kabil Büyükelçiliği'nin internet sitesindeki uyarıda, "ABD vatandaşları şu anda havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Abbey Kapısı, Doğu Kapısı veya Kuzey Kapısı'nda bulunan ABD vatandaşları hemen ayrılmalıdır" uyarısı da yer aldı.

ABD Büyükelçiliği onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından da benzer bir uyarı yayınlamıştı.

Kabil'deki terör saldırılarında en az 170 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Washington Post ve CBS News'in haberlerine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi öldü.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenledi basın toplantısında, Kabil Havalimanındaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirtmiş, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.