ABD'den Afganistan'da operasyon: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü!

ABD'li bir dizi yetkili Afganistan'da düzenlenen bir drone saldırısında ABD'nin El Kaide lideri Zevahiri'yi öldürdüğünü duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD haftasonu Afganistan'da drone ile El Kaide'ye yönelik bir operasyon düzenledi. ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre saldırıda El Kaide lideri Ayman El Zevahiri öldürüldü.

BİDEN AÇIKLAMA YAPTI

Operasyona ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden "Operasyon benim emrimle cumartesi günü yapıldı. Ailesinden kimse ölmedi, sivil kayıp yok. İstihbarat Zevahiri'nin yerini yılbaşında tespit etti. Afganistan teröristler için güvenli bölge olmayacak." dedi.

25 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞLARDI

71 yaşındaki Eymen el Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu. ABD, El Zevahiri'nin başına 25 milyon dolar ödül koymuştu.