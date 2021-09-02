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ABD’den Afganistan’da kurulacak yeni hükümet hakkında açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin ancak belli kriterleri karşıladıktan sonra tanınabileceğini söyledi.

43 Dakika Önce
2021-09-02 23:21:59
ABD’den Afganistan’da kurulacak yeni hükümet hakkında açıklama

Price, günlük basın brifinginde, Taliban'ın Afganistan'daki hükümet kurma çalışmalarını ve ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Price, Taliban'ın meşruiyetine ilişkin ABD'nin yaklaşımını, "Şu an Afganistan'da bir hükümet yok, bir hükümet kurulduğunda onun tanınması için belli kriterleri karşılıyor olması lazım." sözleriyle değerlendirdi.

Kabil havalimanının yeniden işletime açılabilmesi sürecinde Türkiye ve Katar ile çalıştıkları ve havalimanının açık olmasının Taliban dahil tüm tarafların ve uluslararası toplumun yararına olduğunu belirtti. Afganistan'a gönderilen insani yardımların yerine ulaşabilmesi için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın açık olmasının bir gereklilik olduğunu kaydeden Price, bu konudaki çabaları için Türkiye ve Katar'a teşekkür etti.

Öte yandan Dışişleri Sözcüsü, Afganistan'dan tahliye edilen Afganların neden Türkiye üzerinden "P2" başvurusu yapamadığına ilişkin bir soruya, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu, Afganistan'dan tahliye sürecine ciddi destek verdiğini ve söz konusu başvurunun birçok ülkeden yapılabildiğini söyledi.

Price ayrıca, Afganistan'da kalan ancak ülkeden ayrılmak isteyen Afganların çıkışını sağlayabilmek noktasında gerekli prosedürlere devam ettiklerini, işlemleri tamamlananların tahliye edilebilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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