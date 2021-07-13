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ABD'den ''Afganistan'' açıklaması: Türkiye'ye minnettarız

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenli bir şekilde işletilmesine destek verme konusunda Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

37 Dakika Önce
2021-07-13 00:54:24
ABD'den ''Afganistan'' açıklaması: Türkiye'ye minnettarız

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ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın korunması konusunda gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasındaki görüşmeden sonra havaalanının güvenli bir şekilde işletilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Kabil havaalanında halen Amerikan askerlerinin bulunduğunu ancak çekilme tamamlandıktan sonra oradaki askerlerinin durumunun değerlendirileceğini belirtti.

Kirby, "Havaalanında güvenliğin nasıl olacağı konusunda Türklerle hala görüşme halindeyiz, bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları hatırlatan Kirby, konuya ilişkin başka bir soruya, "Türklerle bazı verimli görüşmeler yaptık, Bakan'ın meslektaşıyla yaptığı görüşmelerin açıklamalarını gördünüz. Aramızda tarif ettiğiniz gibi bir tıkanma noktası yok, Türklerle bazı modeller ve bazı gereklilikler üzerine çalışma yapıyoruz." yanıtını verdi.

Kirby, Türkiye'nin Kararlı Destek Misyonu kapsamında Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliğini sağladığını belirterek, "Tüm güçler Afganistan'dan çekilirken, Türklere başka kimlerin yardım edeceği ve bu yardımın ne şekilde yapılacağı konusunda düzenlemeler yapılması gerekecek. Şu anda devam etmekte olduğumuz görüşmeler de bundan ibaret." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında da Türkiye'nin vereceği destek gündeme gelirken, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise "Geri çekilme ve Afganistan'daki daha geniş güvenlik durumuna ilişkin, Türkiye'nin yapıcı rolünü ve ayrıca diplomatik sürece desteğini kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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