ABD’den ''Afganistan'' açıklaması: Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'daki şiddet seviyesinin Taliban'ın yaptığı anlaşmayla tutarsız olduğunu bildirdi.

Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve ülkedeki son durumla yakından ilgilendiklerini kaydeden Price, ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a hem askeri hem de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Price, Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerleyişi ve sivil ölümleri konusunda ise, "Kuşkusuz Afganistan'daki şiddet seviyesi, Taliban'ın (ABD ile yaptığı) anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.