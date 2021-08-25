ABD'den Afganistan'a sürpriz ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi üyesi iki vekil, tahliye sürecinin sürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Temsilciler Meclisinde Massachusetts eyaletini temsil eden Demokrat Seth Moulton ve Michigan'ı temsil eden Peter Meijer'in, salı günü tahliye sürecini izlemek için Kabil'e gittiği ortaya çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Kabil'den ayrılana kadar herhangi bir bilgi paylaşmayan vekiller, ziyaretlerinin ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Emekli askerler olarak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanındaki durumu fazlasıyla dikkate alıyoruz. ABD'nin vatandaşlarına ve sadık müttefiklerine karşı ahlaki sorumluluğu vardır ve bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Birçok eski asker gibi biz de geçen haftayı olabildiğince çok insanı ülkeden çıkarmak için uykusuz geçirdik." ifadeleri kullanıldı.

Kabin ekibi için ayırılan koltuklarla seyahat edildiği böylece başka insanların koltuk haklarının elinden alınmadığı belirtilen açıklamada, "Biz bu seyahati birçok eski asker gibi Başkan Biden'ı Afganistan'dan çıkış için 31 Ağustos tarihini uzatmaya itmek için yaptık. Sahadaki komutanlar ile görüştükten ve durumu gördükten sonra tahliyeleri çok geç başlattığımızı gördük. Ne yaparsak yapalım 11 Eylül'e kadar bile herkesi dışarı çıkaramayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den ziyarete tepki geldi

Öte yandan söz konusu ziyaretin normal prosedürlerin dışında yapılması hem Kongre hem de Savunma ve Dışişleri Bakanlığı kanadında tepki çekti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Durumun aciliyeti dikkate alındığında bazı Kongre üyelerinin, Afganistan'a seyahat etme isteği anlaşılabilirdir ve sahadaki kişilerin hayatına verdiğimiz önceliğin bir göstergesidir. Ancak, bu açıklamayı Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının, bu tehlikeli zamanda Kongre üyelerinin bölgeye seyahat etmemesi uyarısını anımsatmak için yapıyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.