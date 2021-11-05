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TIMETURK / DÜNYA / ABD'deki 'yardım çeki' skandalında Soros'un da adı geçiyor

ABD'deki 'yardım çeki' skandalında Soros'un da adı geçiyor

ABD'de koronavirüsün etkilerini azaltmak için düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından; George Soros'un da aralarında olduğu birçok milyarder ve multimilyonerlere yollandığı öğrenildi.

1 Saat Önce
2021-11-05 11:23:19
ABD'deki 'yardım çeki' skandalında Soros'un da adı geçiyor

Koronavirüs salgınıyla bütün dünyada oluşan ekonomik kriz devam ederken, ABD'de, ProPublica'nın ortaya attığı haber ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.

18 MİLYARDER VE 270 MULTİMİLYONERE DESTEK VERİLDİ

ABD'de aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, koronavirüs salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi.

PARA ÇEKLERİNİN 2 VEYA 3 DEFA YOLLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırılan habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

SOROS'UN DIŞINDA BLACKWATER'IN ESKİ CEO'SUNA DA YOLLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO'su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

SOROS'UN SÖZCÜSÜ, "GEORGE ÇEKLERİ GERİ YOLLADI" DEDİ

Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.
Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı." açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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