ABD'deki metro saldırısının şüphelisi gözaltında

ABD'de Brooklyn metro saldırısı şüphelisi 62 yaşında Frank James Manhattan'da gözaltına alındı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı basın açıklamasında, Brooklyn metrosunda silahlı saldırı zanlısı Frank James'in ele geçirildiğini, "New Yorklu arkadaşlarım. Onu yakaladık." ifadeleriyle duyurdu.

Adams konuşmasında, metro saldırısının ardından 30 saat bile geçmeden ihbarda bulunan ve zanlının yakalanmasına yardımcı olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

James'in Manhattan'ın East Village semtinde polis tarafından durdurularak gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan ABD basınına açıklama yapan yetkililer, James'e "federal terör suçlaması" atfedileceği bilgisini paylaştı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) saldırının şüphelisi olarak ilan ettiği 62 yaşındaki Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde yakalandığı açıklandı.

NYPD ve diğer yetkililer tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Brooklyn'deki metro saldırısı

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını söylemişti.

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

Olay yerindeki kameralar arızalı

Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız" demişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu söylemişti. TRTHaber, AA, Reuters .