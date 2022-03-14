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ABD’deki evsizler peş peşe öldürülüyor

ABD'nin başkenti Washington ile New York kentinde sokaklarda yaşayan evsizleri hedef alan silahlı saldırılarda vurulan altı kişiden üçü hayatını kaybetti.

7 Dakika Önce
2022-03-14 17:39:00
ABD’deki evsizler peş peşe öldürülüyor

ABD basınına yansıyan haberlerde, emniyet yetkilileri, silahlı bir saldırganın New York ve Washington'da son 2 haftada altı evsizi hedef aldığını bildirdi.

Silahlı saldırganın, önceki gün yerel saatle 04.30 sularında, sokakta uyku tulumunda uyuyan 38 yaşındaki evsiz bir erkeğe ateş ettiği belirtildi.

New York'un Manhattan bölgesindeki Bellevue Hastanesi'ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

New York'ta iki evsiz öldü

Bu olaydan birkaç saat sonra da acil yardım hattı 911'e gelen çağrıda, sokakta uyku tulumundaki bir erkeğin hareketsiz yattığı belirtildi.

Yetkililer, bu kişinin başı ile boynundan vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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New York polisinin elde ettiği olay yeri görüntülerine göre, sokakta uyku tulumunda uyuyan evsiz kişiye yerel saatle 06.00 civarında yaklaşan saldırgan ateş ediyor.

Polisler, siyah kıyafetli ve siyah kar maskeli saldırganın bulunması için fotoğraflarını yayımladı.

Diğer yandan, emniyet yetkilileri, dün akşam New York sokaklarında uyku tulumunda uyuyan bir evsizin daha, yerel saatle 19.00 sularında silahlı saldırıya kurban gittiğini açıkladı.

Yetkililer, dünkü olayın failiyle cumartesi günkünün failinin aynı kişi olduğunu tahmin ediyor.

Bu arada, New York Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olayın failinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 10 bin dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.

"Bu korkunç olayın sorumlusu bulunana kadar bize rahat yok"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, olayın, birinin canını alma kastıyla yapılmış bir eylem olduğunu söyledi.

Adams, iki kişinin suç işlerken değil, sadece sokakta uyurken vurulduklarına dikkati çekti.

Evsizlerin güvenliğinin sağlanması için ekiplerin metro ve barınaklarda devriye gezeceğini kaydeden Adams, "Bu korkunç olayın sorumlusu bulunana kadar bize rahat yok." dedi.

Washington'da da saldırıya uğrayan evsizlerden biri öldü, ikisi yaralandı

Diğer yandan, Washington'da görevli emniyet yetkilileri, 3, 8 ve 9 Mart'ta sokakta uyuyan evsizlere yönelik silahlı saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Yetkililer, 3 ve 8 Mart'taki saldırılarda iki evsizin yaralandığını belirtti. İtfaiye ekipleriyle 9 Mart'ta bir çadırda çıkan yangına müdahale ettiklerini söyleyen yetkililer, bu çadırda silahla vurulan ve bıçaklanan bir evsizin cesedini bulduklarını ifade etti. Yetkililer, faillerin bulunması için New Yorklu polislerle çalışıldığını açıkladı. AA .

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