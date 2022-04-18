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ABD'deki bir camiye saldırı!

ABD’nin Virginia eyaletindeki bir caminin İslamofobik saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

29 Dakika Önce
2022-04-18 23:16:04
ABD'deki bir camiye saldırı!

Eyaletin Glen Allen yerleşkesinde bulunan West End İslam Merkezi'nden yapılan açıklamada, gündüz vakti camiye giren kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin etrafa zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, camideki vandalizm sırasında duvarlara Müslüman karşıtı yazılar yazıldığı, camların kırılarak camideki eşyalara zarar verildiği ifade edildi.

Caminin son 6 ayda 2 kez benzeri vandalizme uğradığına dikkat çekilen açıklamada, “Ramazan ayında ibadet yerine yapılan bu saldırı, Müslüman toplumuna yapılan bir saldırıdır.” ifadesine yer verildi.

Saldırının, Henrico Bölgesi Polis Departmanı tarafından nefret suçu kapsamında soruşturulduğu bildirildi. AA .

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